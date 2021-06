Georginio Wijnaldum hat in Paris unterschrieben

Der Transfer von Georginio Wijnaldum zu Paris St. Germain wird abgeschlossen. Der niederländische Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Franzosen bis 2024.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano macht der Nationalspieler den Wechsel zum Topklub kurz vor der Europameisterschaft perfekt. Die Unterschrift unter das Arbeitspapier ist am Montagabend erfolgt. Die obligatorischen Medizinchecks folgen. Lange Zeit hat alles danach ausgesehen, dass Wijnaldum nach fünf Jahren in Liverpool zum FC Barcelona wechselt. An diesem Wochenende hat er sich aber kurzfristig noch einmal umentschieden, nachdem er von PSG eine finanziell deutlich bessere Offerte erhalten hat.

Die offizielle Bestätigung des Transfers des 30-Jährigen nach Frankreich erfolgt in Kürze.

