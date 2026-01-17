SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
"Hoffe, dass er bleibt"

Hansi Flick wirbt um Barça-Verbleib von Mittelfeld-Star

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 17 Januar, 2026 16:31
Hansi Flick wirbt um Barça-Verbleib von Mittelfeld-Star

Hansi Flick wirbt öffentlich darum, dass ein Mittelfeld-Star bei Barca bleibt.

Marc Bernal weckt bei einigen Klubs aus Spanien Interesse und hat dadurch die Möglichkeit, den FC Barcelona zu verlassen. Trainer Hansi Flick möchte mit dem 18-Jährigen gerne weiter zusammenarbeiten.

«Ich hoffe, dass Marc Bernal hier bleibt. Meine Meinung ist klar», sagte Flick an der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in LaLiga gegen Real Sociedad (Sonntag, 21 Uhr). «Aber im Fussball weiss man nie. Aus meiner Sicht bleibt er hier, weil er viel Potenzial hat.»

Ein Bernal-Verbleib wäre nicht die schlechteste Option, immerhin ist PSG gerade dabei, Barça Dro Fernandez abzuluchsen. Die Franzosen sollen mit dem Spieler bereits eine Wechseleinigung erzielt haben.

Bernals Vertrag wurde erst vor einigen Monaten bis 2029 verlängert. In dieser Saison kommt er auf lediglich zwölf Einsätze (273 Minuten) in allen Wettbewerben.

