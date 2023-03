Ilkay Gündogan ist sich angeblich mit Barça einig

Der FC Barcelona könnte in seinen Bemühungen um Mittelfeldprofi Ilkay Gündogan einen Durchbruch erzielt haben.

Spanische Medien berichten, dass sich der 32-jährige ManCity-Profi mit den Katalanen über einen ablösefreien Wechsel im Sommer geeinigt hat. Seit Beginn dieses Jahres kann sich Gündogan mit interessierten Klubs unterhalten.

Auch eine Vertragsverlängerung bei den Skyblues stand oder steht im Raum. Möglicherweise kann und will Trainer Pep Guardiola seinem aktuellen Captain für die kommende Saison aber keine zentrale Rolle in der Mannschaft mehr garantieren. Barça ist hinter dem Spielmacher schon länger her.

psc 24 März, 2023 17:33