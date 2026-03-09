Joan Laporta soll Messi-Rückkehr zu Barça aktiv verhindert haben

Der Wahlkampf beim FC Barcelona geht in die finale Phase: Am 15. März wird der Präsident und der Vorstand neu gewählt. Amtsinhaber und Topfavorit Joan Laporta wird nun im Zusammenhang mit einer möglicherweise vereitelten Messi-Rückkehr heftig kritisiert.

Der Barça-Boss soll demnach nach der WM 2022 eine Rückkehr des Superstars aktiv verhindert haben. Die Vorwürfe kommen nicht von irgendem, sondern vom damaligen Trainer Xavi, der selbst eine Klubikone der Katalanen ist. Im Gespräch mit «La Vanguardia» erklärt der Ex-Profi: «Die Rückkehr von Leo Messi nach Barcelona war nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft durch Argentinien beschlossene Sache, es war entschieden. Wir hatten auch grünes Licht von La Liga. Leo Messi wollte zurückkehren. Aber Laporta hat die Verpflichtung von Messi verhindert. Laporta sagte mir, Messi würde sich gegen ihn stellen, und das könne er nicht zulassen. Also kam Messi nicht.»

Diese Aussagen sind sehr brisant und könnten auf die Präsidentschaftswahlen durchaus Einfluss haben. Laporta wird von Victor Font herausgefordert. Auch dieser sagte bereits, dass Laporta eine MEssi-Rückkehr verhinderte: «Mein Interesse gilt jetzt der Wahrheit. Messi kehrte nicht zurück, weil Laporta das nicht wollte. Es lag nicht an La Liga oder daran, dass Jorge Messi mehr Geld verlangte. Das ist falsch.»

Laporta bestreitet diese Vorwürfe und greift Ex-Coach Xavi seinerseits an: «Ich verstehe, dass Xavi verletzt ist, weil er mit den gleichen Spielern verloren hat, mit denen Hansi Flick zu nun gewinnt.»