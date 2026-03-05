Die beiden Kandidaten für die Barça-Präsidentschaft stehen fest

Der FC Barcelona führt am 15. März Wahlen zum (neuen) Präsidenten des FC Barcelona durch. Zwei Kandidaten stehen zur Auswahl.

Amtsinhaber Joan Laporta und Herausforderer Victor Font werden für die Wahl zugelassen, nachdem sie bei der Vorauswahl genügend Unterschriften von Mitgliedern erhalten haben. Bei Laporta sind es deren 7’226 und bei Font 4’440, wie der Klub mitteilt. Marc Ciria hat mit 2’247 Unterschriften die notwendig Anzahl von 2’337 Unterschriften knapp nicht erreicht.

Bei der Wahl am 15. März bestimmen nun die rund 150’000 Barça-Mitglieder den Präsidenten und den Vorstand. Laporta geht als grosser Favorit ins Rennen. Der 63-Jährige führt die Katalanen seit 2021 wieder als Präsident an, nachdem er diese Funktion bereits zwischen 2003 und 2010 innehatte. Herausforderer Font kritisiert ihn stark und kündigt an, den Klub finanziell wieder auf gesunde Beine zu stellen. Zudem sprach er im Wahlkampf zuletzt sogar von einer Rückkehr von Lionel Messi.

Der finale Showdown findet demnächst statt.