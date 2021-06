Lionel Messi hat über seine Zukunft entschieden

Darauf haben alle Barça-Fans gewartet: Lionel Messi hat sich angeblich entschieden, weiterhin für die Katalanen aufzulaufen. Die Vertragsverlängerung soll am Donnerstag, an seinem 34. Geburtstag verkündet werden.

Mehrere spanische und katalanische Journalisten berichten am Dienstagabend, dass Messi Barça-Boss Joan Laporta darüber informiert habe, bei seinem langjährigen Verein zu bleiben. Messi nehme auch eine Gehaltskürzung bzw. eine Aussetzung von Gehaltszahlungen in Kauf, um dem Verein zu helfen. Nun müssen Laporta und Co. einen Vertrag ausarbeiten, der angesichts der engen finanziellen Limiten für alle Parteien passt. Messi wird sich laut Journalist Miguel Rico vorerst für eine Spielzeit an den Verein binden, wo er seit dem Jahr 2000 spielt. Im kommenden Jahr soll sich der Kontrakt dann aber ausdehnen.

Derzeit ist Messi an der Copa America mit Argentinien im Einsatz. In der Nacht auf heute kam er zu seinem 147. Länderspieleinsatz. Damit ist er in der nationalen Wertung zum bisherigen Rekordnationalspieler Javier Mascherano aufgeschlossen.

Update: Die Zeitung “Sport” berichtet, dass sie Informationen aus dem Umfeld des Spielers hat, wonach noch keine definitive Entscheidung gefallen sei. Die Berichte widersprechen sich zurzeit also noch.

psc 22 Juni, 2021 21:58