Marcus Rashford überzeugt bei FC Barcelona – Immer besser ins Rollen gekommen

Marcus Rashford kommt bei seinem Leih-Engagement beim FC Barcelona immer besser in Fahrt. In inzwischen zehn Spielen war der englische Stürmer an acht direkten Torbeteiligungen beteiligt – das sind drei Tore und vier Vorlagen. Trotz eines langsamen Starts nach der Sommerpause hat er sich in den letzten Partien als wichtiger Faktor im Angriff der Katalanen etabliert.​

Barça, das zunächst skeptisch war, ob der von Manchester United ausgeliehene Eigengewächs wirklich die erhoffte Verstärkung ist, zeigt sich mittlerweile beeindruckt. Die Befürchtungen, dass Rashford nicht den Anforderungen genügen könnte, konnten nicht bestätigt werden. Sogar Rashfords Bruder Dwaine trug seinerzeit dazu bei, Barcelona von der Ernsthaftigkeit und Einsatzbereitschaft des Stürmers zu überzeugen. Die Leihgebühr fällt dabei vergleichsweise gering aus.​

Allerdings ist trotz der starken Leistungen noch unklar, ob Barcelona die Kaufoption für 30 Millionen Euro ziehen wird. Verschiedene Transfermodelle und finanzielle Strategien werden aktuell hinter den Kulissen diskutiert, besonders angesichts der wirtschaftlichen Lage des Klubs in Katalonien. Rashfords positive Entwicklung gibt aber Hoffnung, dass er langfristig ein Anker im Team von Trainer Hansi Flick bleiben könnte.

Sören Mundt 12 Oktober, 2025 14:24