Messis Ex-Kollege Zabaleta: “ManCity wäre perfekt für ihn”

Die Zukunft von Lionel Messi ist weiterhin offen. Pablo Zabaleta, einst Messis Teamkollege in der Nationalmannschaft von Argentinien, rät zu einem Wechsel zu Manchester City.

Der Vertrag von Lionel Messi läuft beim FC Barcelona zum Saisonende aus. Ob der 33-Jährige verlängert oder wechselt, ist noch unklar. Klub, die Interesse zeigen sollen, sind wohl Paris Saint-Germain und Manchester City. Bei letzterem Verein spielte von 2008 bis 2017 Pablo Zabaleta, der daher für Messi nun ein Rat hat.

“Wenn Messi sich dazu entscheidet, Barcelona zu verlassen und er in der besten Liga spielen will, muss er die Premier League kennenlernen”, teilte der ehemalige Nationalmannschaftskollege von Messi gegenüber “Mirror” mit. Zabaleta erklärte: “Leo war so viele Jahr in LaLiga und ich denke, es wäre eine tolle Attraktion für ihn, den englischen Fussball zu erfahren. Und Manchester City bietet die perfekten Konditionen.”

Laut dem früheren Verteidiger wäre ein Abschied vom FC Barcelona für Messi eine “grosse Entscheidung, aber wenn er das möchte, wäre es eine tolle Sache für ihn, wenn er zu einem Klub ginge, der über Leute verfügt, die ihm die Eingewöhnung leichter machen.”

adk 14 Februar, 2021 10:38