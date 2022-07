Offiziell: Barça verleiht Stürmer Trincão erneut

Nach einer Saison in der Premier League bei Wolverhampton setzt Barça-Profi Francisco Trincão seine Karriere in der portugiesischen Heimat fort.

Wie der FC Barcelona mitteilt, wird der 22-jährige Angreifer für die kommende Saison an Sporting verliehen. Trincão stiess im Sommer 2020 von Braga zu Barça, konnte sich dort aber ebenso wenig durchsetzen wie bei den Wolves. Auch deshalb kehrt er nun vorerst einmal in seine Heimat zurück. Vertraglich ist der siebenfache portugiesische Nationalspieler weiterhin bis 2025 an Barça gebunden.

❗ BREAKING NEWS Trincão loaned to @Sporting_CP until 30 June 2023. — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2022

psc 13 Juli, 2022 13:52