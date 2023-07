Offiziell: Barça stellt Neuzugang Iñigo Martinez vor

Wie die Katalanen am Mittwochmorgen mitteilen, hat der 32-jährige Baske einen Zweijahresvertrag bis 2025 unterzeichnet. Der Wechsel von Martinez erfolgt ablösefrei, nachdem dessen Kontrakt bei Athletic Bilbao Ende Juni ausgelaufen ist. Die Ausstiegsklausel liegt bei 400 Mio. Euro.

Der Innenverteidiger verfügt über die Erfahrung aus 357 La Liga-Spielen und kam auch bereits 20-mal in der spanischen Nationalmannschaft zum Zug.

Nobody:

Absolutely nobody:

Iñigo Martinez: 👐👅

We've got a new culer in town 🔥 pic.twitter.com/HCzNrHKOcf

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2023