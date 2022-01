Perfekt: Der FC Barcelona registriert Dani Alves für den Spielbetrieb

Dies bestätigen die Katalanen am Mittwochmorgen. Der 38-jährige Routinier unterschrieb im November des vergangenen Jahres wieder bei Barça. Seine Registration liess noch etwas auf sich warten, ist nun aber erfolgt. Damit könnte er bereits am Abend beim Copa-Spiel bei Linares zum Zug kommen.

FC Barcelona have received confirmation of the registration of @DaniAlvesD2. The player is available for #LinaresBarça. pic.twitter.com/LceX7W8Zhk

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 5, 2022