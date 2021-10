Perfekt: Jungstar Pedri bindet sich langfristig an Barça

Was sich in den letzten Tagen bereits abgezeichnet hat, ist nun offiziell: Jungstar Pedri verlängert seinen Vertrag beim FC Barcelona.

Wie die Katalanen am Donnerstag bestätigen, unterzeichnet der 18-jährige Mittelfeldprofi einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2026. Pedri wurde von Barça im Sommer 2019 unter Vertrag genommen. Nachdem er zunächst noch ein Jahr bei seinem Stammklub Las Palmas bestritt, wechselte er im Sommer 2020 fix zu den Katalanen und hat sich dort mittlerweile einen Stammplatz im Mittelfeld erobert. Auch in der spanischen Nationalmannschaft nimmt er in seinem jungen Alter bereits eine tragende Rolle ein.

Seine sportliche Zukunft ist nun geklärt. Der Kontrakt enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1 Milliarde Euro und eine Option für eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.

psc 14 Oktober, 2021 14:11