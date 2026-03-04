SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
"Müssen weitermachen"

Raphinha macht die fast geglückte Aufholjagd optimistisch

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 März, 2026 08:57
Der FC Barcelona kann das 0:4-Defizit aus dem Hinspiel des Halbfinals in der Copa del Rey gegen Atlético beinahe wettmachen und scheidet nach einem 3:0-Sieg im Rückspiel nur ganz knapp aus. Der brasilianische Angreifer Raphinha ist glücklich über die Leistung.

Auch wenn das Verpassen des Finalspiels in der Copa del Rey für Barça natürlich mit Frust verbunden ist, nimmt der Brasil-Stürmer dennoch viel Positives mit. «Wenn wir bis Saisonende mehr solcher Spiele abliefern, werden wir ein unglaubliches Ende der Saison erleben. Wir müssen einfach so weitermachen und unseren Kopf hoch halten. Morgen ist wieder ein neuer Tag. Ich bin stolz über diese Mannschaft», sagt Raphinha nach Spielschluss am Dienstagabend.

Für Barça bestehen noch zwei Titelchancen: In der Meisterschaft liegt der Vorsprung auf Real Madrid dank der Niederlage des Erzrivalen am Montag vier Punkte. In der Champions League kommt es im Achtelfinal zum Duell mit Newcastle United.

Raphinha kann endlich wieder voll mittun, nachdem er in dieser Saison wegen Oberschenkelverletzungen bereits zweimal längere Zeit pausieren musste.

