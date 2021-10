Rauswurf ist Tatsache: Barça entlässt Ronald Koeman

Die Verantwortlichen des FC Barcelona ziehen nach der Niederlage gegen Rayo Vallecano und trennen sich von Trainer Ronald Koeman.

Dies gibt der Klub am späten Mittwochabend nach der 0:1-Niederlage bekannt. Koeman hatte nach schwachen Leistungen und Ergebnissen der Mannschaft schon länger nur noch wenig Kredit. Nun haben sich die Klubbosse um Präsident Joan Laporta entschieden, den 58-jährigen Niederländer vor die Türe zu setzen. Installiert wurde der Ex-Profi einst noch von der vorherigen Klubleitung um Josep Maria Bartomeu.

Barça belegt in der La Liga-Tabelle derzeit nur den neunten Tabellenplatz. Am Donnerstag wird sich Koeman von der Mannschaft verabschieden. Wer seine Nachfolge antritt, ist noch unklar. Klublegende Xavi, der zurzeit in Katar engagiert ist, wird am Donnerstag aber in der katalanischen Metropole erwartet und führt Gespräche mit Laporta.

