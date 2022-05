Reunion mit ten Hag? Frenkie de Jong bei ManUtd ein Thema

Dorthin wechselt bekanntlich sein früherer Ajax-Trainer Erik ten Hag. Eine Wiedervereinigung ist nicht ausgeschlossen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano gibt es tatsächlich Verbindungen zu den Red Devils. Gerard Romero geht sogar noch weiter und behauptet, dass de Jong mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit zum Premier League-Klub wechseln wird.

Bisher wurde Barça-Trainer Xavi nicht müde, seine Wertschätzung für den Spielmacher kundzutun. Trotz Vertrag bis 2026 könnte es nach dieser Saison aber zur Trennung kommen.

Update: Nach Angaben von “Cadena Cope” möchte de Jong den FC Barcelona nicht verlassen. Er hat sich erst kürzlich ein Haus gekauft und spürt das Vertrauen von Trainer Xavi. Allerdings ist er verärgert darüber, dass ihn der Klub offenbar auf die Transferliste gesetzt hat.

Frenkie de Jong situation. There has been contact with Manchester United, yes – but sources say there's no full/close agreement with Barcelona, as of today. 🇳🇱 #MUFC

Barça financial situation could affect Frenkie's future – his priority is UCL football. Erik Ten Hag will push. pic.twitter.com/2eJHJ2XWGM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2022