Über die Zukunft

Robert Lewandowski gibt sich 3 Monate Zeit für Entscheidung

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 März, 2026 09:52
Robert Lewandowski gibt sich 3 Monate Zeit für Entscheidung

Torjäger Robert Lewandowski hat keinen Stress: Für die Entscheidung, wo er in Zukunft spielt, gibt er sich drei Monate Zeit.

Druck verspürt der 37-jährige Pole keinen, auch wenn er Ende Juni (Stand jetzt) ohne Klub dasteht. Im Interview mit «Sky Sports» sagt Lewandowski: «Das Gute ist, dass ich keinen Druck habe. Mit 30 oder ein paar Jahre jünger wäre dieses Gefühl anders. ‚Ich möchte sehen, wo ich spielen werde.‘ Aber im Moment muss ich das nicht wissen. Ich habe Geduld. Ich werde mir etwa drei Monate Zeit nehmen, um zu entscheiden, was ich tun möchte. Ich, nur ich.»

Der frühere Bayern- und BVB-Stürmer stiess im Sommer 2022 zum FC Barcelona. Bei den Katalanen tritt er weiterhin als regelmässiger Torschütze auf, auch wenn er nicht mehr jedes Spiel von Beginn weg startet.

Einen neuen Vertrag wird Lewandowski bei den Katalanen wohl nicht mehr unterzeichnen. Interessenten für den erfahrenen Stürmer gibt es aber nach wie vor, zumal dieser physisch weiterhin in guter Verfassung ist. Unter anderem bekundet MLS-Klub Chicago Fire grosses Interesse an ihm.

Derzeit ist Lewandowski gerade etwas lädiert: Wegen eines Bruchs der linken Augenhöhle muss er in den kommenden Partien eine Schutzmaske tragen.

