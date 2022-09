Vertragsdetails enthüllt: So viel verdient Robert Lewandowski bei Barça

Robert Lewandowski hat in diesem Sommer nach acht Jahren beim FC Bayern einen Wechsel zum FC Barcelona angestrebt und letztlich auch vollzogen. Ein Schritt, den sich der 34-Jährige auch finanziell vergolden liess.

Der spanische Radiosender “Cadena SER” hat nun inhaltliche Details aus dem Arbeitspapier enthüllt, das Lewandowski bei den Katalanen unterschrieben hat. Demnach verdient der polnische Torjäger in seiner ersten Saison ein Jahressalär von 20 Mio. Euro brutto. Der Lohn steigt in den kommenden Jahren bis Vertragsende 2026 aber kontinuierlich an.

In der kommenden Saison sind es demnach bereits 26 Mio. Euro, die Lewandowski kassieren wird. Ein Jahr später sind es sogar 32 Mio. Euro, ehe es in der Saison 2025/26 wieder auf 26 Millionen zurückgeht.

Der Vertrag beinhaltet ausserdem lukrative Bonusvereinbarungen. Ein Meistertitel würde Lewy beispielsweise 600’000 Euro zusichern. Bei einem Triple-Gewinn würde der Angreifer sogar 2 Mio. Euro kassieren.

Barça hat sich noch eine Hintertüre für ein vorzeitiges Vertragsende offen gelassen. Sollte Lewandowski im vorletzten Vertragsjahr weniger als 55 Prozent der Pflichtspiele bestreiten, könnten die Katalanen den Kontrakt 2025 kündigen.

Der Pole seinerseits könnte den Vertrag jederzeit einseitig aufkündigen, falls er die Karriere vorzeitig beenden möchte. Will er hingegen für einen anderen Verein auflaufen, würde die Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Mio. Euro greifen.

psc 6 September, 2022 09:47