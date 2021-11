Verwirrung um die Rückkehr von Xavi zum FC Barcelona

Während Al-Sadd am Freitagmittag, behauptet, dass Barça die Ausstiegsklausel im Vertrag des 41-Jährigen aktiviert, widerspricht man im Lager von Barcelona dieser Behauptung. Medienberichten zufolge versucht der La Liga-Klub die Summe von 5 Mio. Euro noch zu drücken. Man behalte allerdings die Ruhe und sei nach wie vor zuversichtlich, die Xavi-Verpflichtung noch im Laufe des Freitags unter Dach und Fach zu bringen.

Xavi feierte als Spieler Barcelonas grosse Erfolge. Seit sechs Jahren weilte er in Katar bei Al-Sadd – zunächst vier Jahre als Spieler und die vergangenen zwei Jahre als Cheftrainer.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

— 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021