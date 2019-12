Klage eingereicht: Vidal fordert 2,4 Mio. Bonus von Barça

FC Barcelonas Mittelfeldmann Arturo Vidal klagt gegen seinen eigenen Arbeitgeber. Es geht um ausstehende Bonuszahlungen in Höhe von 2,4 Mio. Euro.

Im Sommer 2018 wechselte Arturo Vidal vom FC Bayern München zum FC Barcelona. Dort bei den Katalanen gehört der Chilene nicht selten der zweiten Riege an, kommt nichtsdestotrotz aber auf Spielzeit. In der laufenden Spielzeit stand er in 767 Spielminuten in 19 Pflichtspielen auf dem Platz, vergangene Saison 2’744 Spielminuten in 53 Einsätzen.

Für Barça jedoch scheinbar nicht genug, um dem Mittelfeldspieler einen – wohl im Vertrag verankerten – Bonus in Höhe von 2,4 Mio. Euro auszuzahlen. Laut Angaben von “ABC” hat Vidal deshalb seinen Klub bei einer gemeinsamen Kommission der spanischen Liga und des Verbandes AFE angeklagt.

Nicht auszuschliessen, dass sich der 32-Jährige mit dieser Aktion förmlich wegklagen möchte. Laut der italienischen Zeitung “Gazzetta dello Sport” steht Vidal ziemlich hoch bei Ex-Coach Antonio Conte (kennen sich aus gemeinsamen Juventus-Zeiten) und Inter Mailand im Kurs. Angeblich soll der ehemalige Bundesliga-Profi selbst mit einer Rückkehr nach Italien liebäugeln.

adk 28 Dezember, 2019 11:09