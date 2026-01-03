Winterwechsel: Barça-Goalie ter Stegen spaltet Hauptinteressent

Ein möglicher Transfer von Marc-André ter Stegen würde bei Barça einige Probleme lösen. Beim Klub mit dem grössten Interesse sorgt der Goalie eher für gespaltene Lager.

Ob Marc-André ter Stegen den FC Barcelona in den nächsten Wochen verlassen wird, ist immer noch nicht ganz klar. Ligakonkurrent Girona meldet konkretes Interesse an dem Goalie, beim anderen grossen katalanischen Klub scheint man sich aber uneins bezüglich ter Stegen.

Laut der «Sport» forciert bei Girona die sportliche Leitung die Verpflichtung von ter Stegen. Auf Trainerseite soll das jedoch etwas anders aussehen.

Gironas Trainer Michel soll mehr daran interessiert sein, die Abwehr zu verstärken, insbesondere die Innenverteidigung, wo er dringenden Verstärkungsbedarf sieht.

Michel würde zwar den Wert erkennen, den ter Stegen mitbringt, zögert jedoch, einen Grossteil des begrenzten Januar-Budgets von Girona für eine einzige Position auszugeben.

Ter Stegen ist bei Barça nur noch Ersatz und braucht Spielpraxis, um im nächsten Sommer bei der Weltmeisterschaft für die deutsche Nationalmannschaft als Stammkraft agieren zu können.