Xavi: Möchte zurück zu Barça

Barça-Legende Xavi kann sich einen Trainerposten bei seinem ehemaligen Klub vorstellen. Jedoch müsse der Verein dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Als Ernesto Valverde zu Beginn des Jahres beim FC Barcelona entlassen wurde, wurde auch Klub-Legende Xavi ins Gespräch gebracht. Letztlich übernahm aber Quique Setién.

“Es ist klar, dass ich nach Barcelona zurückkehren möchte”, teilt Xavi in einem Interview mit “La Vanguardia” mit. Aufgrund der Unruhen innerhalb des Vereins habe der ehemalige Mittelfeldspieler den Verantwortlichen aber “bereits klargemacht, dass ich mich in einem Projekt sehe, das bei Null startet, bei dem ich meine eigenen Entscheidungen treffen könnte.”

Um bei den Katalanen als Cheftrainer zu arbeiten, bräuchte Xavi demnach auch “Leute, um sich herum, denen ich vertrauen kann, die Loyal und zuverlässig sind.”

Derzeit ist der 40-Jährige noch in Katar beim Al Sadd Sports Club tätig, Setiéns Vertrag in Barcelona läuft indes noch bis Sommer 2022. Bis Xavi tatsächlich bei seinem Ex-Klub übernimmt, könnte es also noch ein wenig dauern.

adk 29 März, 2020 12:32