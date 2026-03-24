Antonio Rüdiger reagiert auf Kritik an ihm

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger wurde in jüngerer Vergangenheit für verschiedene Aktionen auf und teilweise auch neben dem Platz kritisiert. Im DFB-Team äussert sich der 33-Jährige dazu.

Der Profi von Real Madrid zeigt sich im Gespräch mit der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» sehr reflektiert. «Ich kriege das natürlich mit. Wenn man als Nationalspieler so in der Kritik steht, dann macht man sich Gedanken. Wenn die Kritik seriös und sachlich vorgetragen wird, nehme ich sie natürlich auch ernst, weil ich selbst weiss, dass ich Szenen hatte, die deutlich drüber waren. Das hat dann auch insofern Einfluss, weil ich versuche, noch konzentrierter zu sein. Ich will kein Unruheherd sein, sondern Stabilität und Sicherheit geben», so Rüdiger.

Besonders harte Kritik, auch direkt vom Gegenspieler, musste der Innenverteidiger nach der 0:1-Niederlage gegen Getafe einstecken, als Rüdiger den am Boden liegenden Gegenspieler Diego Rico angeblich absichtlich mit dem Knie im Gesicht traf. Rüdiger sagt dazu mit etwas Abstand: «Wenn ich diese Intensität und diese Hingabe, dieses Spiel an der Grenze weglasse, bin ich nur noch die Hälfte wert. Diese ‚Kante‘ ist genau das, was mich zu Real Madrid gebracht hat.»

Grundsätzlich ist der gebürtige Berliner überzeugt, dass er die Grenzen kennt: «Ich spiele intensiv, aber ich bin definitiv kein Sicherheitsrisiko für meine Mannschaften. Ich weiss ganz genau, in welcher Minute wir sind und was auf dem Spiel steht. Neun Jahre ohne Rote Karte auf dem Platz stehend kommen nicht von ungefähr.»

Zustimmung erhält der Verteidiger nicht nur von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der ihn für das DFB-Team wieder berücksichtigt, sondern auch von Joshua Kimmich, der im Team eine sehr wichtige Rolle einnimmt: «Der Toni ist immer ein Spieler, auf den man sich verlassen kann und den du in jedem Spiel bringen kannst, ohne dass du dir als Mitspieler darüber Gedanken machen musst oder Bauchschmerzen haben musst. Er ist einfach jemand, der das schon sehr, sehr oft unter Beweis gestellt hat, dass er auf allerhöchstem Niveau performen kann. Und das ist für eine Mannschaft extrem wichtig, solche Spieler zu haben.»