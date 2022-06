Antonio Rüdiger posiert im Real-Trikot: Diese Rückennummer erhält er

Neuzugang Antonio Rüdiger wird bei Real Madrid am Montag offiziell präsentiert. Nun ist auch klar, welche Rückennummer der Abwehrspieler bei den Königlichen tragen wird.

Der 29-jährige deutsche Nationalspieler posiert gemeinsam mit Real-Präsident Florentino Perez und hält das Leibchen mit der Nummer 22 in die Kameras. Rüdiger freut sich sehr auf das neue Abenteuer, wie er auf der Pressekonferenz am Montag betont: “Es ist ein sehr, sehr besonderer Tag für uns alle und für mich besonders. Ich will zunächst meinen Eltern sehr danken, denn ohne sie wäre ich nicht hier. Ihre Unterstützung war mein ganzes Leben lang sehr wichtig. Ich will auch Herrn Pérez danken, dass ich die Chance bekomme, bei Ihrem grossen Klub spielen. Auch dem Vorstand: Vielen Dank. Ich kann versprechen, dass ich für diesen Klub alles geben werde und will so viele Titel wie möglich zu gewinnen. Hala Madrid y nada más.” Real-Präsident Perez ist überzeugt, dass Rüdiger eine grosse Verstärkung für die Madrilenen sein wird: “Heute kommt ein grosser Spieler zu uns, der uns noch konkurrenzfähiger macht. Einer, der in jedem Spiel alles gibt. Einer der besten Verteidiger der Welt. Wir heissen Antonio Rüdiger willkommen. Lieber Antonio, ab sofort bist du Teil eines einmaligen Klubs. Wir sind begeistert, auf einen Spieler wie dich zu zählen, der alles dafür getan hat, um diesen Tag zu erleben und dieses Trikot zu tragen.”

psc 20 Juni, 2022 14:11