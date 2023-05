Carlo Ancelotti will das Gespräch mit Eden Hazard suchen

Eden Hazard ist bei Real Madrid komplett ausser Rang und Traktanden gefallen. Trainer Carlo Ancelotti wird das Gespräch mit dem Belgier suchen.

Hazard steht bei den Madrilenen eigentlich noch für eine weitere Saison bis Juni 2024 unter Vertrag. Schon jetzt scheint aber klar, dass er in der kommenden Saison ganz schlechte Aussichten auf Einsätze hat. Ancelotti hat ihm bereits in dieser Spielzeit kaum noch Spielzeit gewährt. Auf einer Pressekonferenz kündigt der italienische Coach ein Gespräch mit dem früheren Chelsea-Profi an: "Was Hazard machen muss, werde ich mit Hazard besprechen und nicht hier. Hazard hat einen Vertrag und daher wird davon ausgegangen, dass er hier bleibt. Jeder Spieler, der einen Vertrag hat und nicht glücklich ist, muss den Klub um einen Abgang bitten. Wenn sie glücklich haben und einen Vertrag haben, bleiben sie."

Bislang macht Hazard, wohl auch aufgrund seines horrenden Salärs, das er in Madrid bezieht, keine Anstalten, den Verein im Sommer verlassen zu wollen. Aus der Nationalmannschaft ist der 32-Jährige nach der WM in Katar zurückgetreten.

psc 26 Mai, 2023 17:43