Entscheidung getroffen: Marco Asensio verlässt Real im Sommer

Marco Asensio wird in der kommenden Saison nicht mehr für Real Madrid auflaufen.

Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, hat der 27-Jährige die Klubverantwortlichen am Donnerstag darüber informiert, dass er seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern wird. Stattdessen will Asensio in der kommenden Spielzeit ein neues Kapitel aufschlagen.

Wo dies sein wird, ist noch ungewiss. In der Vergangenheit zeigten diverse Premier League-Klubs und Vereine aus der Serie A Interesse am spanischen Nationalspieler.

Asensio verlässt Real nach acht Jahren wohl auch, da er in der stark besetzten Offensive häufig nur zweite Wahl ist. Vor allem in den entscheidenden Partien hat Trainer Carlo Ancelotti auch in dieser Saison eher auf andere Kräfte gesetzt und Asensio meist nur als Joker gebracht.

psc 26 Mai, 2023 18:57