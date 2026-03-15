Erling Haaland schliesst Barca-Wechsel offenbar aus

Die Zukunft von Erling Haaland sorgt weiterhin für Spekulationen auf dem Transfermarkt. Laut dem spanischen Portal «Fichajes» soll der Stürmer klargestellt haben, dass er Manchester City nur verlassen würde, um zu Real Madrid zu wechseln. Ein Transfer zu FC Barcelona komme demnach für ihn nicht infrage.

Trotz dieser Spekulationen ist die Situation aktuell ruhig. Nach Informationen von «TEAMtalk» haben alle beteiligten Parteien mögliche Gespräche über einen Sommerwechsel zuletzt heruntergespielt. Weder Real Madrid noch Manchester City oder das Umfeld des Spielers sollen derzeit konkrete Verhandlungen führen. Haalands Beraterin Rafaela Pimenta erklärte zudem, dass es keine Kontakte mit Barcelona gegeben habe.

Dennoch bleibt der norwegische Torjäger langfristig ein Thema in Madrid. Präsident Florentino Perez soll weiterhin davon träumen, Haaland eines Tages als zentralen Stürmer bei Real zu sehen. In einem solchen Szenario könnte Kylian Mbappe dauerhaft auf den linken Flügel rücken. Laut Berichten enthält Haalands langfristiger Vertrag bei Manchester City – der bis 2034 läuft – eine Ausstiegsklausel, deren genaue Höhe jedoch nicht öffentlich bekannt ist.