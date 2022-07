Fester Kauf statt Leihe: Real-Stürmer Jovic wechselt nach Italien

Künftig wird Luka Jovic für die AC Florenz auf Torejagd gehen. Dies berichtet unter anderem der italienische Transfer-Guru Fabrizio Romano. Die Parteien hätten sich demnach auf einen permanenten Wechsel geeinigt. Zuvor wurde noch vermeldet, die Fiorentina würde Jovic zunächst nur ausleihen.

Luka Jović to Fiorentina, deal done. Full agreement on permanent deal, after long negotiations for a loan – Jović will sign until June 2024 with an option for two more years. 🚨🇷🇸 #transfers @SkySport

Real Madrid will have sell-on clause around 50%. pic.twitter.com/CvsAe9kWmT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2022