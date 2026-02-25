Hiobsbotschaft für Real: Mbappé fehlt gegen Benfica

Real Madrid muss im Rückspiel der Champions League-Playoffs auf Torjäger Kylian Mbappé verzichten.

Der 27-jährige Franzose kämpft schon seit Wochen mit Problemen im linken Knie. Mbappé klagt weiterhin über Schmerzen. Deshalb hat Real nun entschieden, ihn am Mittwochabend beim Heimspiel gegen Benfica nicht einzusetzen. Der Angreifer machte sich eigentlich bis zuletzt Hoffnungen, mittun zu können. Das Trainerteam hat nun nach Absprache mit der medizinischen Abteilung nun aber entschieden, kein Risiko einzugehen. Mbappé fehlt im Aufgebot. Am vergangenen Samstag stand er bei der 1:2-Niederlage in La Liga gegen Osasuna noch 90 Minuten auf dem Platz.

Die Madrilenen haben das Playoff-Hinspiel vor Wochenfrist in Lissabon 1:0 gewonnen. Dieser Vorsprung muss im Rückspiel nun verteidigt oder gar noch ausgebaut werden.