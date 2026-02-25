SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Knieprobleme

Hiobsbotschaft für Real: Mbappé fehlt gegen Benfica

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 Februar, 2026 12:15
Hiobsbotschaft für Real: Mbappé fehlt gegen Benfica

Real Madrid muss im Rückspiel der Champions League-Playoffs auf Torjäger Kylian Mbappé verzichten.

Der 27-jährige Franzose kämpft schon seit Wochen mit Problemen im linken Knie. Mbappé klagt weiterhin über Schmerzen. Deshalb hat Real nun entschieden, ihn am Mittwochabend beim Heimspiel gegen Benfica nicht einzusetzen. Der Angreifer machte sich eigentlich bis zuletzt Hoffnungen, mittun zu können. Das Trainerteam hat nun nach Absprache mit der medizinischen Abteilung nun aber entschieden, kein Risiko einzugehen. Mbappé fehlt im Aufgebot. Am vergangenen Samstag stand er bei der 1:2-Niederlage in La Liga gegen Osasuna noch 90 Minuten auf dem Platz.

Die Madrilenen haben das Playoff-Hinspiel vor Wochenfrist in Lissabon 1:0 gewonnen. Dieser Vorsprung muss im Rückspiel nun verteidigt oder gar noch ausgebaut werden.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Muss zuschauen

Benfica hat mit Berufung gegen Prestianni-Sperre keinen Erfolg

25.02.2026 - 16:01
Knieprobleme

Hiobsbotschaft für Real: Mbappé fehlt gegen Benfica

25.02.2026 - 12:15
Prognose von Khedira

Xabi Alonso könnte ein zweites Mal Trainer von Real Madrid werden

24.02.2026 - 18:57
Ebenso vielseitig

Der FC Bayern hat Spurs-Profi Archie Gray als Kimmich-Nachfolger ausgemacht

24.02.2026 - 17:54
Stellung bezogen

Prestianni behauptet, dass ihn Vinicius als Zwerg beleidigt hat

24.02.2026 - 17:29
Benfica-Profi vor Ort

Prestianni reist trotz Sperre & Rassismus-Eklat nach Madrid

24.02.2026 - 12:29
Nicht an Pressekonferenz

José Mourinho spricht vor und nach Real-Spiel nicht mit den Medien

23.02.2026 - 16:17
Fehlt in Madrid

Die UEFA sperrt Benfica-Profi Gianluca Prestianni provisorisch

23.02.2026 - 15:21
Fede Valverde

Bayern-Coach Kompany wünscht sich einen bestimmten Spieler von Real Madrid

23.02.2026 - 09:15
Gutes Gefühl

Endrick über Lyon-Leihe: Mbappé riet zum Wechsel

22.02.2026 - 15:33