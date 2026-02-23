José Mourinho spricht vor und nach Real-Spiel nicht mit den Medien

Nachdem seine Äusserungen im Anschluss an das Hinspiel des Champions League-Playoffs zwischen Benfica und Real Madrid sehr kritisch aufgefasst wurden, verzichtet José Mourinho nun auf einen Austausch mit den Medien.

Der 63-Jährige nutzt sein Recht, nicht mit den Medien zu sprechen, da er von der UEFA für das Rückspiel in Madrid gesperrt wurde. Wie «Sky Sports» berichtet, wird stattdessen einer seiner Assistenztrainer die obligatorischen Pressekonferenzen vor und nach den Partien bestreiten. Mourinho verzichtet und darf dies aufgrund der UEFA-Regularien auch.

Der Benfica-Coach hat mit seinen Aussagen im Anschluss an den Rassismus-Eklat von Vinicius für viel Kopfschütteln gesorgt. Er warf dem Real-Stürmer vor, provozierend gejubelt zu haben und sagte, dass Benfica kein rassistischer Klub sein könne, da mit Eusebio eine dunkelhäutige Person die grosse Klublegende ist.

Mourinho sah in der Schlussphase des Hinspiels die Rote Karte und wird deshalb am Mittwochabend im Santiago Bernabeu nicht an der Seitenlinie stehen.