Benzema will Abgang bei Real Madrid (noch) nicht verkünden

Bei Real Madrid geht in diesem Sommer wohl eine Ära zu Ende: Karim Benzema verlässt den Verein.

Der Torjäger hat sich entschieden, den Verein nach insgesamt 14 Jahren zu verlassen. Gemäss übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien wird Benzema seinen Abschied zeitnah verkünden. Benzema spricht anlässlich der Überreichung eines Legenden-Awards der Sportzeitung "Marca" an ihn über seine seine lange und erfolgreiche Zeit bei den Königlichen. Seinen Abschied will er indes noch nicht offiziell verkünden und verweist stattdessen auf das letzte Ligaspiel am Samstag. News könnte es danach geben.

Angeblich will er ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien annehmen, das ihm für zwei Spielzeiten rund 200 Mio. Euro bescheren soll.

psc 1 Juni, 2023 18:52