Sofortiges Karriereende von Gareth Bale ist “sehr unwahrscheinlich

Gareth Bale wird seine Karriere nach dem Aus bei Real Madrid wohl fortsetzen.

Zuletzt gab es Spekulationen, wonach der 32-jährige Waliser die Fussballschuhe spätestens nach der WM in Katar an den Nagel hängen könnte. Soweit kommt es aber wohl (noch) nicht. Nach Aussage des “AFP”-Korrespondenten Kieran Canning ist ein sofortiges Karriereende von Bale “sehr unwahrscheinlich”. Dabei sei die WM-Teilnahme “nicht unbedingt” ein entscheidender Faktor. Sollte sich Wales für die Endrunde qualifizieren, wird der Stürmer aber auf jeden Fall bis Jahresende weitermachen. Bei welchem Klub steht indes noch in den Sternen.

psc 5 Juni, 2022 11:15