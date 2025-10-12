Kylian Mbappé lobt Lionel Messi: „Ich hatte das Glück, mit ihm zu spielen“

Kylian Mbappé hat sich im Interview mit dem spanischen TV-Sender "Movistar+" sehr positiv über sein Verhältnis zu seinem ehemaligen Teamkollegen Lionel Messi geäussert. „Ich hatte das Glück, mit Leo Messi spielen zu dürfen. Er ist ganz normal und hat Respekt vor jedem“, sagte der 26-jährige Weltstar.

Mbappé betonte, er habe nie damit gerechnet, je mit Messi zusammenspielen zu können, da sein grosser Traum immer Real Madrid gewesen sei. „An einen Wechsel zu Barcelona habe ich nie gedacht“, so Mbappé weiter.​ Der Franzose wechselte ablösefrei im Sommer 2024 zu Real Madrid und konnte dort mit beeindruckenden Leistungen aufwarten: In 69 Pflichtspielen erzielte er bereits 58 Tore.

Das Zusammenspiel der beiden war Teil eines der besten Offensivtrios bei Paris Saint-Germain (gemeinsam mit Neymar), das in den Jahren 2021 bis 2023 spielte. Während die Kombination nicht dauerhaft den erwarteten Erfolg brachte, bleibt die gegenseitige Wertschätzung gross. Mbappé schätzt Messi nicht nur für seine fussballerischen Qualitäten, sondern auch für seine Menschlichkeit und seinen Respekt gegenüber allen Mitspielern.

Sören Mundt 12 Oktober, 2025 18:58