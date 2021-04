Marcelo kann für Real gegen Chelsea spielen

Hinter dem Einsatz von Marcelo beim Champions League-Halbfinal-Rückspiel vom kommenden Mittwoch gegen Chelsea standen zuletzt einige Fragezeichen, da er als Wahlhelfer in Madrid ausgewählt wurde. Trainer Zinédine Zidane kann aber in London auf den Linksverteidiger zählen.

Dies bestätigt der Coach auf einer Pressekonferenz am Freitag: “Wir können die Pflichten des Einzelnen nicht beeinflussen. Er wird seinen bürgerlichen Verpflichtungen zwar nachkommen, doch am Mittwoch wird er beim Team sein.” Möglicherweise reist Marcelo also verspätet in die englische Metropole. Da Ferland Mendy wohl weiterhin ausfällt, könnte der 32-jährige Brasilianer sogar erneut in der Startelf stehen.

psc 30 April, 2021 15:15