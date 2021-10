Mino Raiola drängt Paul Pogba angeblich zu Real-Wechsel

Bei Paul Pogba ist die Zukunftsfrage noch immer nicht abschliessend beantwortet. Berater Mino Raiola verfolgt offenbar einen Plan und will seinen Klienten bei Real Madrid unterbringen.

Welchen Weg Paul Pogba im Sommer kommenden Jahres einschlagen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös bewertbar. Bei Eintreffen einiger Komponenten könnte es den Superstar tatsächlich zu Real Madrid ziehen, zumindest wenn es nach den Vorstellungen seines Beraters Mino Raiola geht.

Nach einem Bericht des katalanischen “El Nacional” will Pogba in der kommenden Saison unbedingt in LaLiga spielen. Und eigentlich wollte Raiola die hervorragende Beziehung zu Barça-Boss Joan Laporta zu seinem Vorteil nutzen. Doch die Blaugrana können sich Pogba aufgrund ihrer finanziellen Schwierigkeiten nicht leisten.

Der geschäftige Raiola soll daraufhin umgeplant haben und möchte Pogba nun dazu bewegen, einen Wechsel zu Real Madrid abzuschliessen. Raiola habe Real-Präsident Florentino Perez, zu dem er nicht das beste Verhältnis unterhält, bereits klargemacht, dass Pogba nur allzu gerne im Bernabeu spielen würde.

Noch sind das lediglich Spekulationen. Doch schon bald wird es in der Causa Pogba ernst. Sein Vertrag bei Manchester United läuft nach dieser Saison aus. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht getroffen worden. Auch Paris Saint-Germain soll noch mitmischen.

aoe 2 Oktober, 2021 16:31