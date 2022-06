Offiziell: Luka Modric hängt bei Real Madrid eine weitere Saison an

Die schon länger angekündigte Vertragsverlängerung von Luka Modric bei Real Madrid ist perfekt.

Der 36-jährige Mittelfeldprofi hat das Camp der kroatischen Nationalmannschaft kurzzeitig verlassen und ist am Mittwoch nach Madrid gereist, wo er ein neues Arbeitspapier bis Juni 2023 unterzeichnete. Modric spielt inzwischen seit zehn Jahren für die Madrilenen. In der vergangenen Saison, die für den Klub mit dem spanischen Meistertitel und dem Triumph in der Champions League äusserst erfolgreich verlief, war er im Starensemble von Trainer Carlo Ancelotti weiterhin ein wichtiger Spieler. Auch in der kommenden Saison trägt Modric weiterhin das Trikot der Königlichen.

psc 8 Juni, 2022 13:51