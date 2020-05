Real-Spielmacher James kurz vor Einigung mit neuem Klub

Der Sommerwechsel von Real Madrids Spielmacher James Rodriguez zu Stadtrivale Atlético scheint über die Bühne zu gehen.

Wie der kolumbianische Journalist Javier Hernández Bonnet im “Blu Radio” verrät, sind die Verhandlungen zwischen den Klubs weit fortgeschritten. James Rodriguez spielt unter Zinédine Zidane in dieser Saison keine zentrale Rolle. In der laufenden Spielzeit stand der Ex-Bayern-Spieler nur in 13 Pflichtspielen auf dem Platz. Der 28-Jährige wird die Königlichen im Sommer wohl ein Jahr vor Vertragsende definitiv verlassen.

Zuletzt war noch von unterschiedlichen Vorstellungen bezüglich Ablöse die Rede, offenbar können Real und Atlético die Differenzen aber bereinigen.

