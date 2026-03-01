SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bereit für einen Wechsel?

Real Madrid prüft Mac Allister als Alternative

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 März, 2026 15:12
Im Umfeld von Real Madrid wird intensiv über die künftige Ausrichtung im Mittelfeld diskutiert. Laut einem Bericht von «TEAMtalk» zählt Alexis Mac Allister vom Liverpool FC zu den bevorzugten Kandidaten der Madrilenen.

Demnach schätzen die Verantwortlichen vor allem Spielstil, Mentalität und Auftreten des Argentiniers – Eigenschaften, die sie in vielen Aspekten an Modric erinnern sollen. Über Mittelsmänner wird zudem signalisiert, dass ein Wechsel in die spanische Hauptstadt grundsätzlich vorstellbar sei. In Madrid wächst offenbar die Überzeugung, dass Mac Allister langfristig eine prägende Rolle im sich wandelnden Mittelfeld einnehmen könnte.

Allerdings ist die Lage nicht eindeutig. In spanischen und britischen Medien wurde zuletzt spekuliert, ein Sommerwechsel ins Estadio Santiago Bernabéu stehe bevor. Ein Journalist des «Liverpool Echo» äusserte sogar die Erwartung, dass es zu einem Transfer kommen werde. Dem widersprach jedoch Reporter Ramon Alvarez de Mon: Seinen Informationen zufolge arbeitet Real Madrid inzwischen vorrangig an einer Verpflichtung von Rodri von Manchester City. Demnach seien die Pläne rund um Mac Allister vorerst auf Eis gelegt worden.

