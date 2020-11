Real-Profi Isco will in eine andere Liga

Der spanische Nationalspieler Isco findet bei Real-Coach Zinédine Zidane kaum mehr Beachtung und plant einen Wechsel – am liebsten ins Ausland.

Der 28-jährige Spielmacher schnürt seine Schuhe seit mittlerweile sieben Jahren für die Königlichen. Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Wechselgerüchte um ihn. Nun scheint ein Transfer aber in unmittelbarer Nähe zu sein. Isco hat in der laufenden Saison noch kein Spiel über 90 Minuten bestritten und stand nur dreimal in der Startelf. Trainer Zinédine Zidane vertraut anderen Spielern wesentlich mehr.

Iscos Vater bringt einen Wechsel nun höchstpersönlich ins Spiel und spricht vom Ausland. “Isco würde gerne eine andere Liga ausprobieren”, sagt er im Gespräch mit dem spanischen Radiosender “Cadena SER”. Noch würden allerdings keine Angebote vorliegen. Der 38-fache Nationalspieler ist noch bis 2022 an Real gebunden. Im Januar oder spätestens im nächsten Sommer dürften sich die Wege aber trennen.

