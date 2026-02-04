Real-Profis hinterfragen Kuschelkurs von Alvaro Arbeloa

Alvaro Arbeloa hat bei Real Madrid Mitte Januar nach der Trennung von Xabi Alonso den Trainerposten bei den Profis angetreten. Der 43-Jährige könnte die Spannungen in der Mannschaft abbauen. Allerdings wird seine Autorität von einigen Real-Stars infrage gestellt.

Sie glauben laut einem Bericht von «Cadena SER» nicht, dass Arbeloa die Kapazitäten hat langfristig Real-Trainer zu bleiben. Vielmehr gehen sie davon aus, dass der Ex-Profi tatsächlich nur ein Interimstrainer bis im Sommer bleibt. So ganz definiert hat die Real-Klubleitung dies bislang nicht. Es wird aber gemeinhin tatsächlich erwartet, dass der 43-jährige Spanier im Sommer von einem gestandenen Trainer abgelöst wird und entweder zur Castilla zurückkehrt oder sogar einen Klubwechsel tätigen wird.

Sein Verhalten passt offenbar dazu. Vom Typ und von seinen Umgangsformen her soll er sich vielmehr an Carlo Ancelotti und nicht an seinem direkten Vorgänger Xabi Alonso orientieren.

Rein sportlich hat er bislang alle drei Ligaspiele mit seiner Mannschaft gewonnen. Die Partien in der Copa del Rey bei Albacete und in der Champions League bei Benfica gingen jedoch verloren.