Rodrygo denkt ernsthaft über Real-Abschied im Winter nach

Der brasilianische Angreifer Rodrygo steht bei Real Madrid weiterhin im Schatten anderer Stürmer wie Kylian Mbappé oder Vinicius und ist mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden. Ein Wechsel im Winter ist ein konkretes Thema.

Bereits im Sommer stand der 24-Jährige im Mittelpunkt von Wechselgerüchten. Dies ändert sich im Hinblick auf Januar nicht. Laut "teamTalk" gibt es auch einen Markt für den Nationalspieler. Tottenham soll grosses Interesse an ihm zeigen. Rodrygo und seine Berater prüfen alle Angebot sehr genau.

Der Flügelstürmer läuft seit 2019 für Real auf und steht bei den Madrilenen auch noch bis 2028 unter Vertrag. Ob er diesen tatsächlich erfüllen wird, steht aber noch in den Sternen.

In der aktuellen Saison kommt Rodrygo auf neun Einsätze., dabei hat er insgesamt aber nur 244 Spielminuten auf dem Platz gestanden.

Peter Schneiter 7 November, 2025 09:16