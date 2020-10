Schlechte Nachrichten von Real-Captain Sergio Ramos

Real-Captain Sergio Ramos wird zum Auftakt in die neue Champions League-Saison fehlen.

Der 33-Jährige kämpft nach der 0:1-Niederlage gegen Cadiz am vergangenen Wochenende, bei der er vorzeitig ausgewechselt wurde, mit Knieproblemen. Ramos verpasste das Training am Dienstag und steht nun für die Partie gegen Shakhtar Donezk am Mittwoch nicht im Kader. Ein Einsatz im Clasico am kommenden Samstag soll aber möglich sein, die Blessur ist nicht allzu gravierend.

Auch Daniel Carvajal (Innenband), Álvaro Odriozola (Wade), Eden Hazard (Muskelverletzung), Martin Ødegaard (Schollenmuskel) und Mariano Díaz (Mandel-OP) stehen Real-Coach Zidane gegen Shakhtar nicht zur Verfügung.

psc 20 Oktober, 2020 17:25