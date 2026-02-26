Das sind die Transferpläne von Real Madrid im Sommer

Nach dem Scheitern der Ära Xabi Alonso und einer bislang ziemlich inkonstanten Saison wird sich bei Real Madrid im Sommer einiges verändern. Nicht nur auf dem Trainerposten, wo Alvaro Arbeloa bereits wieder abgelöst werden könnte, sondern auch in Bezug auf den Kader. Es ist mit einem grösseren Umbruch zu rechnen.

Die Madrilenen befinden sich finanziell seit dem vollzogenen Umbau des Santiago Bernabeu in einer komfortablen Ausgangslage: Das neue Stadion beschert den Königlichen sehr hohe Einnahmen. Hinzu kommen die Bezüge aus anderen Quellen (u.a. TV-Rechte, UEFA-Prämien). Deshalb kann Real so sehr aus dem Vollen schöpfen wie schon lange nicht mehr.

Im Sommer wird kräftig in den Kader investiert werden. Auch Transfers von Topspielern sind wieder drin, nachdem man zuletzt mit einigen Ausnahmen (u.a. Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappé) vermehrt auf junge und entwicklungsfähige Talente gesetzt hat.

Zunächst einmal erwartet Real im Sommer zwei Spieler zurück: Endrick wird seine bislang erfolgreiche Leihe bei Olympique Lyon beenden. Er soll künftig eine viel wichtigere Rolle im Team der Madrilenen übernehmen.

Zudem wird der La Liga-Klub den argentinischen Spielmacher Nico Paz von Como zurückholen. Dorthin wurde er im Sommer 2024 für nur 6 Mio. Euro verkauft. Paz entwickelte sich hervorragend und ist zu einem der besten Serie A-Spieler gereift. Dank einer Rückkaufoption ist das Comeback des einstigen Real-Juniors bereits gesichert.

Bedarf vor allem in der Abwehr

Abgesehen von diesem Duo wird es auch «echte» Neuzugänge geben. Der Mannschaftsteil der wohl am meisten Veränderungen erleben wird, ist die Defensive: Die Verträge der Innenverteidiger David Alaba und Antonio Rüdiger laufen aus. Das Aus des Österreichers ist bereits beschlossen. Ob der deutsche Nationalspieler einen neuen Vertrag unterzeichnet, ist noch unklar.

In jedem Fall wird ein neuer Innenverteidiger, der sich bereits auf höchstem Niveau bewiesen hat, verpflichtet. Die Namen, die bislang herumgeistern, sind Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund und Ibrahima Konaté von Liverpool. Der eigentliche Wunschkandidat Dayot Upamecano hat bei den Bayern verlängert und ist zurzeit nicht verfügbar. Gabriel von Arsenal scheint ebenfalls nicht wegzulotsen zu sein.

Da wohl auch Kapitän Dani Carvajal Real verlassen wird, könnte auch ein neuer Rechtsverteidiger kommen.

Neuer Spielmacher

Zudem geht etwas im Mittelfeldzentrum. Hier fehlt ein Spielmacher bzw. Stabilisator: Ex-Trainer Xabi Alonso wollte eigentlich Martin Zubimendi verpflichten. Dieser wechselte dann aber zu Arsenal. Real wird im Hinblick auf die nächste Saison nachlegen. Auf dieser Position sind aber nur wenige oder sogar gar keine Weltklassespieler verfügbar. Das Unterfangen wird mit grosser Wahrscheinlichkeit ziemlich teuer.

In der Offensive sind angesichts der Heimkehren von Endrick und Paz nicht die ganz grossen Umwälzungen zu erwarten. Die Klubleitung glaubt auch, dass die Offensive sehr gut besetzt ist und bereits höchsten Ansprüchen genügt. Ausgeschlossen sind Neuzugänge auch in diesem Bereich nicht, wenn sich Opportunitäten ergeben. Andere Mannschaftsteile haben allerdings Priorität.