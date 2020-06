Keine Real-Zukunft: Valencia baggert an Mayoral

Die Tage von Borja Mayoral bei Real Madrid sind wohl endgültig gezählt. Der FC Valencia soll sich um die Dienste des Angreifers bemühen, der aktuell bei UD Levante geparkt ist.

Borja Mayoral könnte seinem Beruf in der nächsten Saison regelmässig auf internationalem Parkett nachgehen. Die “AS” deklariert den Mittelstürmer als eines der Hauptziele des FC Valencia für den anstehenden Wechselsommer. Der Pokalsieger spielt aktuell um den Einzug in die Europa League.

Das Valencia-Management habe bereits Kontakt zu Real Madrid aufgenommen, wo Mayoral noch bis 2021 unter Vertrag steht. Bis zum Ende der laufenden Runde ist der 23-Jährige an UD Levante ausgeliehen. Sechs Tore und eine Vorlage in 27 LaLiga-Partien schreibt sich der frühere Wolfsburger in sein Fleissheftchen.

Dem FC Villarreal wird ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt. Ob Mayoral eine gewisse Präferenz in Sachen Vereinswahl hat, wird derweil nicht überliefert.

aoe 27 Juni, 2020 10:34