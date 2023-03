Bryan Okoh gibt Pflichtspiel-Comeback nach 489 Tagen

Bei Bryan Okoh ist das Ende seiner langen Leidenszeit in Sicht. Der Schweizer Youngster gab am Freitag sein Comeback – und das nach über einem Jahr Verletzungspause.

Bryan Okoh (19) hat endlich wieder Pflichtspielrasen unter die Füsse bekommen. Am Freitagabend kam er beim 3:1 des FC Liefering gegen den SV Horn für die letzte halbe Stunde zum Einsatz. Die Freude danach war riesig, auch wenn Okoh ein unglückliches Eigentor unterlaufen war.

«Es herrscht so grosse Freude in mir. Ich bin so glücklich, wieder auf dem Platz zu stehen. Dass wir gewonnen haben, macht mich umso glücklicher», sagte Okoh nach seiner Rückkehr. «Ich denke, es wird nicht lange dauern, bis ich wieder bei 100 Prozent bin. Ich fühle mich schon sehr gut und freue mich auf die kommenden Aufgaben.»

Okohs letztes Pflichtspiel für RB Salzburg datiert vom 6. November 2021, wenige Tage später wurde er erstmals für die Schweizer Nati aufgeboten. Doch ausgerechnet dort sollte sich der damals 18-Jährige im Abschlusstraining einen Kreuzbandriss zuziehen.

aoe 11 März, 2023 16:16