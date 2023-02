Ex-FCB-Junior Ajdin Bajric wechselt fix in die 2. Bundesliga

Der frühere Basler Junior Ajdin Bajric verlässt die Schweiz und wechselt erstmals ins Ausland. Wie von 4-4-2.ch angekündigt, unterschreibt der Mittelfeldspieler beim deutschen Zweitligisten Jahn Regensburg.

Der 20-Jährige unterzeichnet einen Vertrag bis 2024. Zuletzt war er in der Schweiz bei 1. Liga-Klubt FC Köniz aktiv. Dort erzielte er in dieser Saison in 15 Ligaspielen drei Tore. In Regensburg soll er nun erst einmal in die zweite Mannschaft integriert werden. Ziel ist es, dass Bajric nach einer Anpassungsphase den Sprung zu den Profis schafft. Als Ablöse wurden 1’400 Franken fällig.

Bajric wurde einst in Solothurn, beim FC Basel und auch in Aarau ausgebildet. Er besticht durch seine starke Technik, mit der er auf engem Raum sehr gut agieren kann. Eine hohe Spielintelligenz zählen ebenso zu den Stärken des Spielmachers wie die Gabe, raumöffnende Bälle mit seinem starken linken Fuss zu spielen.

psc 1 Februar, 2023 15:05