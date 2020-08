Kroatien bekommt es am 5. September in Gruppe 3 der Nations League A mit Portugal zu tun. Wenige Tage später misst sich das Team von Zlatko Dalic mit Frankreich. Nach Absprache mit dem Nationaltrainer bleiben Ivan Rakitic (FC Barcelona) und Luka Modric (Real Madrid) den Trips nach Portugal und Frankreich fern. Beide waren mit ihren Klubs jüngst noch in der Champions League im Einsatz.

Rakitic wird seit Monaten mit einem Barça-Abgang verbunden. Erst vor wenigen Tagen hiess es, der FC Sevilla unterbreite dem gebürtigen Schweizer und ehemaligen Spieler des FC Basel ein Angebot über zwei Jahre. Rakitics Vertrag in Barcelona läuft in einem Jahr aus.

🇭🇷 #Croatia squad for the #UNL encounters with @selecaoportugal and @equipedefrance:

⬇️ @lukamodric10, @ivanrakitic out in agreement with head coach @DalicZlatko, Pongračić out with illness

⬆️ Antonio Mirko Čolak, Ante Budimir, and Mile Škorić join the team#Vatreni🔥 #Family pic.twitter.com/D4FtzJ0zdS

— HNS (@HNS_CFF) August 27, 2020