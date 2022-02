Kein Leihwechsel: Nishan Burkart sagt Interessenten ab

Seit einem halben Jahr gehört Nishan Burkart der Profi-Trainingsgruppe des SC Freiburg an. Die Verletzungshexe hat ihn in dieser Saison schon häufig heimgesucht. Der ehrgeizige Schweizer will sich davon nicht beeindrucken lassen und hat im Schwarzwald noch einiges vor.

An der Dreisam hat sich Nishan Burkart prächtig eingelebt und überzeugt das Führungsteam des SC Freiburg regelmässig mit guter Trainingsqualität. In Einsatzminuten hat sich sein Engagement während der Übungswochen aber noch nicht ausgeprägt. Im Wettbewerben um Spielzeit in der Sturmmitte sind Ermedin Demirovic, Lucas Höler und Nils Petersen freilich starke Konkurrenten. Das allein sorgt aber nicht dafür, dass Burkart unter Christian Streich noch nicht über die für Fussballer unliebsame Reservistenrolle hinauskommt.

Burkart hatte sich in dieser Saison zu den ungünstigsten Momenten mit kleineren Blessuren herumschlagen müssen. Der ehemalige Schweizer Nachwuchsinternationale muss aktuell erneut aussetzen. Gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund hatte Burkart unter Schmerzen gespielt, eine Überdehnung im Fussgelenk hat sich dann als hartnäckiger erwiesen als vermutet. In der kommenden Woche sollte der ehemalige FCZ-Junior aber wieder den Freiburger Übungseinheiten angehören. Und dort wieder bei Streich vorspielen, in der Hoffnung, endlich auf seinen ersten Bundesliga-Einsatz in dieser Saison zu kommen.

“Sicher hat sich Nishan Burkart in dieser Saison bis jetzt mehr erhofft”

“Sicher hat sich Nishan in dieser Saison bis jetzt mehr erhofft”, erklärt Berater Dario Lutz von der Agentur Promoesport gegenüber dieser Redaktion. Beim ehrgeizigen Burkart spielt ob der aktuellen Situation natürlich eine gesunde Portion Unzufriedenheit mit. Dennoch sei der Schritt aus dem Nachwuchs von Manchester United ins beschauliche Freiburg unter dem Prädikat “äusserst erfolgreich” einzuordnen, bescheinigt Lutz seinem Klienten einen guten Entwicklungsfortschritt. “Der SC Freiburg ist nach wie vor von Nishan überzeugt und zufrieden, sonst hätten sie ihm keinen längerfristigen Vertrag angeboten.” Mit 21 Torbeteiligungen war Burkart massgeblich am Drittliga-Aufstieg der Freiburger U23 beteiligt.

Burkarts Profil macht ihn fortwährend interessant für andere Klubs. Die Attribute wie temporeiches Spiel, hohe Intensität, ein ausgeprägter Torriecher, dazu das junge Alter von 22 Jahren, rufen im benachbarten Deutschland, in Belgien, den Niederlanden und bei vielen Klubs aus der Super League Interesse hervor. Die Interessenten, die wegen einer Leihe bis Ende Saison vorgefühlt haben, bleiben mit ihren Bemühungen aber ohne Erfolg. Ein vorübergehender Abgang, der mancherorts kolportiert wurde, kommt für Burkart nicht infrage. Für die Zeit nach der Saison ist ein Feedbackgespräch anberaumt, in dem das weitere Vorgehen evaluiert werden soll.

aoe 11 Februar, 2022 18:19