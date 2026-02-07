Leeds-Sonderlob für Noah Okafor: «Eine seiner besten Leistungen»

Leeds gewinnt mit 3:1 gegen Nottingham, ein wichtiger Sieg im Kampf gegen den Abstieg aus der Premier League. Noah Okafor reiht sich in die Torschützenliste ein – und bekommt nach dem Spiel ein Sonderlob.

Leeds United hat am Freitag einen superwichtigen Sieg in der Premier League errungen. Vor eigenem Publikum setzten sich die Whites mit 3:1 gegen Nottingham Forest durch. Noah Okafor war einer der Torschützen.

Für seinen Auftritt erhielt der Schweizer im Nachgang ein Sonderlob von Trainer Daniel Farke. «Noah hat eine seiner besten Leistungen im Trikot von Leeds gezeigt», schwärmte der Übungsleiter. «Er kann sich gegen Spieler durchsetzen, Tore schiessen und Vorlagen geben. Das wissen wir, aber auch heute hat er grossartige Arbeit geleistet, um den Ball zurückzugewinnen.»

Okafor war im vergangenen Sommer für knapp 20 Millionen Euro von Milan zu Leeds gewechselt und kommt seitdem auf drei Tore in der Premier League.

Durch starke Auftritte versucht der 25-Jährige noch auf den Zug zur kommenden Weltmeisterschaft aufzuspringen. Zuletzt erhielt Okafor im November 2024 ein Aufgebot für die Nati.