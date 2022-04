Nach Kopfverletzung: Zeitpunkt von Brunner-Comeback völlig unklar

Rechtsverteidiger Cédric Brunner hat sich am vergangenen Wochenende nach einem Zusammenprall derart schwer verletzt, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Wann der 28-Jährige auf den Platz zurückkehren kann, ist völlig offen.

Für einen Trainingsbesuch bei seinen Teamkollegen von Arminia Bielefeld reichte es für den Zürcher in dieser Woche zwar wieder, an Training war aber noch nicht zu denken. Ob Brunner in dieser Saison überhaupt noch einmal spielen kann, ist unklar. Er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und muss sich erst einmal schonen. Der weitere Genesungsverlauf ist ungewiss, was auch die Abschätzung des Zeitpunkt eines Comebacks verunmöglicht, wie Trainer Frank Kramer auf einer Pressekonferenz betont.

Möglicherweise kommt Brunner für die Arminia sogar gar nicht mehr zum Zug. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wegen finanziellen Unsicherheiten konnte ihm bisher kein neuer Kontrakt angeboten werden. Durch seine starken Leistungen hat er sich auch ins Blickfeld anderer Vereine gespielt.

psc 15 April, 2022 12:09