Noah Okafor und 5 weitere Spieler von Salzburg positiv getestet

Noah Okafor wird wegen eines positiven Coronatests nicht zur Schweizer U21-Nati einrücken.

Der 20-Jährige ist einer von insgesamt sechs Spielern von Red Bull Salzburg, die nach Klubangaben im Anschluss an die Partie gegen Rapid Wienpositiv getestet wurden. Die betroffenen Spieler sind derzeit ohne Symptome und haben sich bereits in Quarantäne begeben. Der Rest des Teams befindet sich in Mannschaftsquarantäne und darf nur zwischen Wohnung, Trainings- bzw. Spielort pendeln. Zudem wurden vorerst auch alle Nationalteamabstellungen abgesagt. Noch am vergangenen Freitag fielen alle Tests der Mannschaft – auch jener von Okafor – negativ aus.

Um größtmögliche Klarheit zu erhalten, wird heute noch eine weitere Testung durchgeführt. Die Spieler befinden sich bereits in Quarantäne, das Team in der vorgesehenen Mannschaftsquarantäne – alle Länderspieleinladungen sind vorerst abgesagt.https://t.co/Gfc1C2u8Kj — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) November 9, 2020

psc 9 November, 2020 11:01